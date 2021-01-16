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تسللا بواسطة زروق.. القبض على آسيويين يتاجران بالمخدرات في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-01-16T13:16:57+0000
تسللا بواسطة زروق.. القبض على آسيويين يتاجران بالمخدرات في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم السبت، عن إلقاء القبض على شخصين آسيويين يتاجران بالمواد المخدرة، أثناء محاولتهما إدخال كمية منها الى محافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية استخبارات حرس الحدود، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من الجنسية الاسيوية يتاجران بالمخدرات في منطقة المعامرة بمحافظة البصرة.

وبينت انه تم نصب كمين محكم لهما والقبض عليهما أثناء تسللهما بواسطة زورق نهري من احدى دول الجوار، مشيرة الى ضبط 2 كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة بحوزتهما، وجرى ايداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وتشهد العديد من المحافظات العراقية وبالأخص الجنوبية منها تزايداً في الإتجار بالمخدرات وترويجها، وتعلن الأجهزة الأمنية بين وقت وآخر عن إلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات ومتعاطيها.

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