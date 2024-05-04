تسجيل محاولتي انتحار بذي قار واعتقال ضابط مخابرات "مزيف" في العاصمة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها تعرض دورية امنية لهجوم مسلح شمالي الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار شهد تسجيل حالتي انتحار، حيث قامت بالحالة الأولى فتاة في الثلاثينات من عمرها بعدما تناولت كمية كبيرة من العقاقير الطبية نتيجة مشاجرة مع عائلتها"، لافتا إلى ان " الفتاة نقلت إلى المشفى وهي بوضع صحي مستقر حاليا".

وتابع المصدر، ان "الحالة الثانية قام بها فتى دون العشرين من عمره، حيث تناول هو الآخر كمية من العقاقير الطبية"، مؤكدا أن "دوافع انتحاره بسبب خلاف مع والده، وهو بوضع مستقر حاليا في المشفى كذلك".

وأشار المصدر، إلى ان "دورية أمنية في قضاء الغراف شمال الناصرية تعرضت لهجوم مسلح أثناء تنفيذ عملية قبض على احد المطلوبين، حيث تم تحشيد قوة امنية كبيرة وطوقت منطقة الحادث وقامت بمحاصرته ومداهمة المكان المختبئ به واعتقاله ومصادرة الأسلحة التي بحوزته ".

وفي السياق؛ تمكنت قوة امنية مشتركة من القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في العاصمة بغداد.وأبلغ مصدر أمني وكالتنا، أن الشخص ضبط بحوزته باجات مزورة تابعة الى جهاز المخابرات والقوات الخاصة والمنافذ الحدودية وبدلة عسكرية واحدة برتبة ملازم اول والثانية برتبة نقيب، مشيرا إلى أن مكان القبض على المتهم كان في منطقة السيدية جنوبي العاصمة.