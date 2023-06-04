تسجيل حالتي انتحار في بغداد إحداها لمنتسب في وزارة الدفاع اثناء الواجب

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بتسجيل حالتي انتحار في العاصمة بغداد إحداها لمنتسب في وزارة الدفاع اثناء الواجب.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "منتسباً في وزارة الدفاع أقدم على الانتحار داخل مقر فوج مغاوير الفرقة السادسة في بغداد، باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية"، موضحاً ان "الرصاصة استقرت في منطقة الرأس ولم تعرف اسباب الانتحار".

في السياق، اشار مصدر آخر الى "قيام فتاة برمي نفسها من اعلى جسر ديالى القديم الى النهر بدافع الانتحار بسبب مشاكل عائلية"، مبيناً ان "القوة النهرية أنقذتها".