تسجيل حالة انتحار وإحباط عملية ابتزاز في المثنى وبغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بتسجيل حالة انتحار وإحباط عملية ابتزاز بحق امرأة في محافظتي المثنى وبغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شابا في العشرين من عمره اقدم على الانتحار وذلك برمي نفسه في نهر الفرات وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى"، لافتا إلى أن "قوات الشرطة النهرية لا تزال تبحث عن جثته".

من جانبها، أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "أوقفت عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص بحق امرأة بتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة".

وأشارت الشرطة المجتمعية الى "اتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة بحقه بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المرأة".

وفي سياق أمني متصل، القت شرطة نجدة بغداد القبض على 127 شخصا مخالفا لتعليمات حظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية.