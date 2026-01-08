تسجيل ثلاث حالات انتحار في بغداد خلال 24 ساعة الماضية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بتسجيل ثلاث حالات انتحار في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحالة الأولى تمثلت بانتحار امرأة شنقاً بواسطة بقطعة قماش (شال) معلق في سقف غرفتها داخل منزلها في منطقة الشعب".

وأضاف أن "الحالة الثانية تعود لفتاة من مواليد 2009، أقدمت على الانتحار شنقاً أيضاً بواسطة حبل، داخل غرفتها في منزلها بمنطقة الحرية".

أما الحالة الثالثة، بحسب المصدر، فقد "تمثلت بانتحار منتسب يعمل في وزارة الداخلية، حيث عثر عليه مشنوقاً داخل غرفته في مجمع بسماية السكني".

ولفت المصدر إلى أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقات في الحالات الثلاث للوقوف على الملابسات والأسباب".