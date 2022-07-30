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تسجيل اصابات بين صفوف المتظاهرين أمام الخضراء

Category: أمـن

Date: 2022-07-30T08:04:14+0000
تسجيل اصابات بين صفوف المتظاهرين أمام الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتسجيل عدد من الاصابات بين صفوف المتظاهرين من أنصار التيار الصدري أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الاصابات جاءت نتيجة اطلاق القنابل الدخانية ورش الماء على المتظاهرين، بينما أصيب أحد المتظاهرين نتيحة من أعلى الكتل الكونكريتية التي اعتلاها محاولا عبورها".

وتمكن المتظاهرون في وقت سابق، من اسقاط كتل كونكريتية في محاولة للعبور الى الخضراء.

وبحسب مصدر مطلع، فإن المتظاهرين يعملون حالياً على تطويق الخضراء من مختلف الابواب وانتظار وصول دعم من متظاهرين آخرين من التحرير للدخول الى بعض الاماكن منها البرلمان والاعتصام فيها.

 

 

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