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تستخدم للاختباء وإخفاء التجهيزات.. تدمير انفاق وأوكار لداعش في صحراء الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-12-17T19:31:29+0000
تستخدم للاختباء وإخفاء التجهيزات.. تدمير انفاق وأوكار لداعش في صحراء الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الجمعة، تدمير انفاق واوكار لتنظيم داعش في صحراء الانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تنفيذا لاوامر وتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، نفذت كتيبة استطلاع الفرقة السابعة بالاشتراك مع قوة من لواء المشاة ٣٠ عملية استطلاع مسلح لمدة يومين متتاليين في صحراء الانبار للبحث والتفتيش عن المطلوبين من بقايا فلول داعش الارهابي والوصول الى اوكارهم وملاذاتهم".

واوضحت ان "العملية اسفرت عن تدمير أوكار وانفاق كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية للاختباء وإخفاء تجهيزاتها اللوجستية".

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