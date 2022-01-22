تسبب بخسائر مادية كبيرة.. إخماد حريق اندلع بمحال إنشائية في كركوك (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإخماد حريق اندلع في محال لبيع المواد الإنشائية في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع، مساء اليوم، في محلين لبيع المواد الانشائية ومحل آخر لتصليح العجلات في منطقة حي العسكري بكركوك"، مبيناً أن الحريق توسع لدى وصول فرق الدفاع المدني لوجود مواد سريعة الاشتعال في المحال المذكورة وهي عبارة عن خزانات بنزين وثنر واصباغ واسطوانات غاز التبريد".

وأشار المصدر، إلى "تعزيز الفرق بعجلتي اطفاء وثلاث عجلات حوضية لتتمكن من اخماد الحريق"، موضحاً أن "الاضرار المادية جسيمة بالمحال مع احتراق عجلة اوبل اوميكا متروكة داخل المحل لغرض التصليح واضرار في شقة سكنية فوق المحلات تعود لصاحب المحلات مع احتراق مبلغ مالي 40 مليون دينار عراقي حسب ادعاء صاحب الشقة وبدون اضرار بشرية".

واكد المصدر، "اخماد الحريق بسرعة ومهنية عالية وابعاد النيران من المحلات المجاورة وشقتين سكنية ملاصقة للمحلات مع انقاذ مصوغات ذهبية 40 مثقال تم تسليمه الى صاحب الشقة حسب الاجراءات الاصولية بوصل موقع"، لافتاً الى أن "اسباب الحريق تقدر من قبل الادلة الجنائية، وقد تولى مركز شرطة دوميز التحقيق بالحادث".