تزامناً مع وصول وفد أمني إلى داقوق.. انفجار يودي بحياة جندي عراقي

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن انفجاراً أودى بحياة جندي عراقي جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة قوة من الجيش العراقي في قرية صخول جنوبي قضاء داقوق ، جنوبي المحافظة، أودى بحياة جندي عراقي ينتسب الى اللواء 45 فرقة 11 سرية 4فوج3".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية فرضت طوقا على المكان، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث"، مشيراً إلى "نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

يشار الى أن الحادث تزامن مع زيارة وزير الداخلية عثمان الغانمي والفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة على راس وفد رفيع الى قضاء داقوق بمحافظة كركوك، صباح اليوم.