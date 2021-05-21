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تركيا: عملياتنا العسكرية في العراق تراعي الحفاظ على الطبيعة والمخلوقات كافة

Category: أمـن

Date: 2021-05-21T08:08:56+0000
تركيا: عملياتنا العسكرية في العراق تراعي الحفاظ على الطبيعة والمخلوقات كافة

شفق نيوز/ صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بأن قوات بلاده تراعي القانون الدولي في العمليات العسكرية التي تخوضها في إقليم كوردستان العراق.

وذكر آكار في تصريح للصحفيين أنه تم تحييد 121 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني في إطار عمليتي المخلب "الصاعقة" و"البرق" حتى الآن.

وأضاف أن القوات المسلحة التركية تستهدف عناصر الحزب فقط، وتبدي مزيدا من الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين خلال العمليات.

وتابع آكار بالقول إن عمليات القوات المسلحة التركية تجري وفقا للقانون الدولي وتراعي الحفاظ على الطبيعة والمخلوقات كافة.

وأطلقت تركيا في 23 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن عمليتي المخلب "البرق" و"الصاعقة" ضد حزب العمال الكوردستاني، في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

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