تركيا تؤيد إتفاق سنجار وتقول إنها تتابعه عن كثب

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، إنها تتابع عن كثب المستجدات في قضاء سنجار العراقي، إثر الاتفاق بين اربيل وبغداد بشأن اخراج عناصر حزب العمال الكوردستاني من المنطقة.

و قالت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الدفاع التركية، المقدم "ناددة شبنم آق طوب"، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في انقرة إن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها بحزم ضد التنظيمات كافة داخل وخارج البلاد.

وأضافت "ندعم الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان في 9 أكتوبر بهدف استعادة النظام العام والاستقرار في سنجار والجهود المبذولة في هذا الإطار".

وأكدت آق طوب أن وزارة الدفاع التركية تتابع عن كثب المستجدات في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار (غربي محافظة نينوى) الذي يعد أحد المناطق المختلف عليها بين الجانبين.