سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تركيا تؤيد إتفاق سنجار وتقول إنها تتابعه عن كثب

Category: أمـن

Date: 2020-12-06T11:19:21+0000
تركيا تؤيد إتفاق سنجار وتقول إنها تتابعه عن كثب

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، إنها تتابع عن كثب المستجدات في قضاء سنجار العراقي، إثر الاتفاق بين اربيل وبغداد بشأن اخراج عناصر حزب العمال الكوردستاني من المنطقة.

و قالت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الدفاع التركية، المقدم "ناددة شبنم آق طوب"، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في انقرة إن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها بحزم ضد التنظيمات كافة داخل وخارج البلاد.

وأضافت "ندعم الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان في 9 أكتوبر بهدف استعادة النظام العام والاستقرار في سنجار والجهود المبذولة في هذا الإطار".

وأكدت آق طوب أن وزارة الدفاع التركية تتابع عن كثب المستجدات في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار (غربي محافظة نينوى) الذي يعد أحد المناطق المختلف عليها بين الجانبين.

related

المرحلة الأولى لإتفاق سنجار تدخل حيز التنفيذ

Date: 2020-12-01 11:09:27
المرحلة الأولى لإتفاق سنجار تدخل حيز التنفيذ

بالتعاون مع أربيل .. اعتقال "ابو نايف" مسؤول بداعش شغل عدة مناصب بالتنظيم

Date: 2020-10-24 07:50:00
بالتعاون مع أربيل .. اعتقال "ابو نايف" مسؤول بداعش شغل عدة مناصب بالتنظيم

نادية مراد تطالب اربيل وبغداد بمحاكمة آلاف الدواعش الدوليين داخليا

Date: 2019-08-03 15:51:03
نادية مراد تطالب اربيل وبغداد بمحاكمة آلاف الدواعش الدوليين داخليا

5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل

Date: 2020-11-13 19:24:26
5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل

مجلة أميركية: متى تفرج تركيا عن الآيزيديات؟

Date: 2019-12-22 08:42:02
مجلة أميركية: متى تفرج تركيا عن الآيزيديات؟

من بائع كتب لمسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل.. عرض اعترافات الداعشي "الأنصاري"

Date: 2019-10-13 12:16:36
من بائع كتب لمسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل.. عرض اعترافات الداعشي "الأنصاري"

إعادة انتشار وتمركز لقطعات الجيش العراقي في مناطق متنازع عليها

Date: 2020-07-17 12:26:57
إعادة انتشار وتمركز لقطعات الجيش العراقي في مناطق متنازع عليها

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر