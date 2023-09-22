تركيا توقف 5 عراقيين بتهمة الإنتماء لداعش

شفق نيوز/ ألقت السلطات التركية، اليوم الجمعة، القبض على 5 أشخاص يحملون الجنسية العراقية بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش في ولاية باليكسير غربي البلاد.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أن النيابة العامة في باليكسير أصدرت مذكرة توقيف بحق 6 عراقيين للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش".

وأضافت أن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن باليكسير نفذت عمليات مداهمة متزامنة على عدة عناوين، للقبض على المشتبه بهم، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن توقيف 5 منهم وضبطت بحوزتهم مواد رقمية.

وأوضحت أن أحد المعتقلين "ب . أ" كان مسؤولاً سابقًا عما يسمى قوات شرطة "داعش" في بعض مناطق العراق، وأن المعتقل "ه. أ" تلقى تدريبًا حول القنابل داخل التنظيم في العراق.

وتواصل الشرطة العمل للقبض على المشتبه به السادس، وفقا للوكالة.