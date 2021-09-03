تركيا تكثف من غاراتها الجوية على سنجار وتستهدف نقطة أمنية موالية للعماليين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بأن طائرة تركية حربية شنت ضربات جوية استهدفت بها نقطة تابعة لجهة أمنية موالية لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار ذات الغالبية الإيزيدية والمتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مقاتلة حربية تركية نفذت قصفاً جوياً فجر اليوم استهدفت به نقطة أمنية في منطقة "بارا" قرب سفح جبل سنجار.

ووفقا لمصدر فإن عنصرا من قوات حماية سنجار الـ"يبشه" أُصيب بجروح حسب الأنباء الأولية.

وشنّت المقاتلات الحربية التركية في آب الماضي ضربات جوية استهدفت بها المشفى العسكري الخاص بقوات حماية سنجار "يبشه".

وكان مصدر أمني مسؤول قد أفاد في حينها بأن 10 أشخاص سقطوا ما بين ضحية وجريح كحصيلة أولية للقصف الجوي التركي الذي استهدف مشفى عسكري لقوات حماية سنجار.

وأبلغ مصدران أمنيان وكالة شفق نيوز، أمس الخميس الثاني من شهر أيلول/سبتمبر، بتعرض مقر لقوات أمنية مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا إلى قصف جوي في قضاء سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية بمحافظة نينوى، دون معرفة حجم الخسائر.

وقال أحد المصدرين إن "طائرات تركية قصفت مقرا لقوات اسايش الايزدخانة التابعة لقوات حماية سنجار في قرية بارا غربي جبل سنجار".

وأضاف المصدر أن الموقع المستهدف كان على مقربة من موقع لعناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر الثاني إن 3 جرحى سقطوا جراء القصف الجوي، مبينا أن إصابات الجرحى بليغة.

وقوات حماية سنجار مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني الذي ينتشر في سنجار منذ استعادة القضاء من قبضة داعش عام 2015.

وتتعرض مقرات الحزب والقوات المرتبطة به إلى هجمات متكررة تشنها الطائرات المقاتلة التركية.

وما تزال قوات العمال الكوردستاني تنتشر في المنطقة رغم إبرام اتفاق بين بغداد وأربيل العام الماضي يقضي بمغادرة جميع الفصائل المسلحة لسنجار وإسناد مهام الأمن فيه إلى القوات الاتحادية بالتعاون مع قوات إقليم كوردستان.