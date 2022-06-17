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تركيا تقول إن قصف سنجار استهدف "اجتماعاً قيادياً لحزب العمال"

Category: أمـن

Date: 2022-06-17T05:09:30+0000
تركيا تقول إن قصف سنجار استهدف "اجتماعاً قيادياً لحزب العمال"

شفق نيوز/ أكدت وسائل إعلام تركية، استهداف "مركز لحزب العمّال الكوردستاني" كان يجتمع فيه "قادة كبار" من الحزب، خلال قصف صاروخي نفذ يوم الأربعاء الماضي.

وقالت قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونيّة التركيّة الرسميّة، إن أنقرة استخدمت "طائرات مسيّرة مسلّحة" لاستهداف مبنى "يُستخدم مجمّعًا لحزب العمّال الكردستاني" في سنجار، وذلك خلال عمليّة نفّذها الجيش والاستخبارات التركيان بشكل مشترك.

وأضافت القناة أنّ "قادة كبارا" من حزب العمّال الكردستاني كانوا في اجتماع وقت الضربة وأنّه جرى تحييد "ستة إرهابيّين".

وبحسب مصادر أمنية عراقية، فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت مبنى تابعاً لقوات أسايش إيزيدي خان التابعة لحزب العمال، مما تسبب بمقتل طفل وإصابة خمسة أشخاص آخرين، مع تضرر عدد من المنازل القريبة من الحادث.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

ومنتصف أبريل، أعلنت تركيا، التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق داخل إقليم كوردستان، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الكورد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي عام 2020.

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