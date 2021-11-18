سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا تعلن مقتل أحد مؤسسي حزب العمال بعملية في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-11-18T10:28:19+0000
تركيا تعلن مقتل أحد مؤسسي حزب العمال بعملية في العراق

شفق نيوز/ تمكنت القوات المسلحة التركية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، من قتل علي حيدر قايتان، أحد مؤسسي حزب العمال الكوردستاني، في عملية بشمال العراق، وفقا لما أعلنته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن جهاز الاستخبارات التركية أجرى تحريات واسعة حول مكان تواجد قايتان.

وأضافت المصادر أن "تحييد (قايتان) تمت بعملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات والقوات التركية".

وعلمت المصادر الأمنية فإن "الحزب أخفى مقتل (قايتان)، من أجل الحفاظ على معنويات عناصرها مرتفعة والحيلولة دون تركهم للسلاح".

وتابعت الوكالة أنه "تم دفن جثة قايتان في مكان لا يعرفه إلا عدد قليل من قياديي حزب العمال، وتم إعدام العناصر الذين قاموا بعملية الدفن"، حسب الوكالة.

related

اوغلو: تركيا ستكافح حتى آخر ارهابي في العراق

Date: 2019-08-12 07:39:18
اوغلو: تركيا ستكافح حتى آخر ارهابي في العراق

فرنسا تحمل تركيا المسؤولية في حال ظهور داعش مرة اخرى في سوريا والعراق

Date: 2019-10-18 16:38:10
فرنسا تحمل تركيا المسؤولية في حال ظهور داعش مرة اخرى في سوريا والعراق

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

Date: 2019-10-27 13:25:01
الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

حزب العمال يعلن اغتيال أحد عناصره برصاص "المخابرات التركية" في السليمانية

Date: 2021-09-17 09:12:08
حزب العمال يعلن اغتيال أحد عناصره برصاص "المخابرات التركية" في السليمانية

تركيا تعلن تدمير "اهداف" لحزب العمال داخل العراق "استنادا لحقها الدولي"

Date: 2019-07-19 11:24:00
تركيا تعلن تدمير "اهداف" لحزب العمال داخل العراق "استنادا لحقها الدولي"

البنتاغون يعلن مقتل اثنين من القوات الامريكية في عملية عسكرية بالعراق

Date: 2020-03-09 14:47:23
البنتاغون يعلن مقتل اثنين من القوات الامريكية في عملية عسكرية بالعراق

بعملية "الأسد المتأهب" القوات العراقية والبيشمركة تقتل 27 إرهابيا

Date: 2021-03-24 08:40:51
بعملية "الأسد المتأهب" القوات العراقية والبيشمركة تقتل 27 إرهابيا

العراق يرسل تعزيزات الى حدوده مع قرب انطلاق عملية عسكرية تركية

Date: 2019-10-09 11:21:14
العراق يرسل تعزيزات الى حدوده مع قرب انطلاق عملية عسكرية تركية