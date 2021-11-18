تركيا تعلن مقتل أحد مؤسسي حزب العمال بعملية في العراق

شفق نيوز/ تمكنت القوات المسلحة التركية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، من قتل علي حيدر قايتان، أحد مؤسسي حزب العمال الكوردستاني، في عملية بشمال العراق، وفقا لما أعلنته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن جهاز الاستخبارات التركية أجرى تحريات واسعة حول مكان تواجد قايتان.

وأضافت المصادر أن "تحييد (قايتان) تمت بعملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات والقوات التركية".

وعلمت المصادر الأمنية فإن "الحزب أخفى مقتل (قايتان)، من أجل الحفاظ على معنويات عناصرها مرتفعة والحيلولة دون تركهم للسلاح".

وتابعت الوكالة أنه "تم دفن جثة قايتان في مكان لا يعرفه إلا عدد قليل من قياديي حزب العمال، وتم إعدام العناصر الذين قاموا بعملية الدفن"، حسب الوكالة.