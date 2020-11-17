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تركيا تعلن "تحييد" "مسؤول جمارك سنجار" في حزب العمال

Category: أمـن

Date: 2020-11-17T10:59:49+0000
تركيا تعلن "تحييد" "مسؤول جمارك سنجار" في حزب العمال

شفق نيوز/ ذكرت وكالة أنباء الأناضول نقلاً أن الاستخبارات التركية "حيّدت"، "مسؤول جمارك سنجار" في منظمة حزب العمال الكوردستاني خلال عملية أمنية قالت إنها جرت شمال العراق.

وقالت الوكالة الرسمية، إن تحييد عرفان آقجان، الملقّب بـ "آزاد هاشات"، جاء نتيجة متابعة من الاستخبارات التركية، بعد أن تبيّن بأنه مسؤول "جمارك سنجار" في المنظمة.

وأفادت المصادر، أن آقجان، مدرج على النشرة الرمادية للمطلوبين لدى السلطات التركية.

وذكرت أنه "كان يشرف على تنسيق مرور الإرهابيين بين سنجار وسوريا، وجمع الإتاوات من السكان المحليين العاملين بالتجارة".

وأوضحت أن "العملية جرت عقب تلقي السلطات التركية معلومات استخباراتية عن نية "آقجان" نقل ذخائر وإرهابيين من سوريا إلى العراق، لاستخدامها في عمليات ضد القوات التركية".

وإثر ذلك نفذت الاستخبارات التركية عملية، شمالي العراق، في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أدت إلى تحييد "آقجان".

 

 

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