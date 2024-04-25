تركيا تعرض على العراق مساعدة تقنية لتعزيز أمن الحدود بين البلدين

شفق نيوز/ قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، إن أنقرة تجري مباحثات مع بغداد لتوفير مساعدة تقنية لتعزيز أمن الحدود العراقية بهدف منع تحركات مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في أنحاء المنطقة.

وأضاف المسؤول التركي وفقاً لرويترز، "أبلغنا نظراءنا أن تركيا مستعدة لتوفير مساعدة للعراق فيما يتعلق بأنظمة تأمين الحدود".

وأوضح أن "وفداً عراقياً زار تركيا في وقت سابق لفحص أنظمة تأمين الحدود التي عرضت تركيا توفيرها، مشيرا إلى أن "المناقشات بخصوص التعاون الأمني ما زالت مستمرة".

ويأتي هذا بعد قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة الى بغداد وأربيل هذا الأسبوع مع سعي أنقرة لتكثيف عملياتها عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال المتمركزين في مناطق اقليم كوردستان المحاذية لتركيا.

وخلال الزيارة أبرم البلدان اتفاقية إطارية استراتيجية لمراقبة الأمن والتجارة والطاقة، فضلا عن اتفاق للتعاون الدفاعي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن البلدين سيتعاونان من أجل تعزيز أمن الحدود، دون ذكر حزب العمال الكوردستاني على وجه الخصوص.