تركيا تشن عملية عسكرية "واسعة" ضد العمال الكوردستاني في العراق

شفق نيوز/ شنت تركيا عملية عسكرية جديدة عبر حدودها، باستخدام القوات الجوية والخاصة ضد مخابئ حزب العمال الكوردستاني المناوئ لانقرة في اقليم كوردستان العراق.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، أن "طيارينا نجحوا في ضرب أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بالمقرات التابعة للمنظمة الإرهابية".

وقال إن الحملة العسكرية، التي أطلق عليها اسم "Claw-Lock"، تستهدف مخابئ حزب العمال الكوردستاني في مناطق ميتينا والزاب وأفاسين باسيان.

وأضاف أن الجيش التركي تلقى دعماً من مروحيات أتاك وطائرات بدون طيار وطائرات مسيرة مسلحة، مؤكدا أن "مدفعيتنا أصابت الأهداف بدقة كاملة".

وتابع: "حتى الآن، تستمر عمليتنا بنجاح كما هو مخطط لها. وقد تم تحقيق الأهداف المحددة في المرحلة الأولى".

وغالباً ما يتحصن مسلحو "حزب العمال الكوردستاني" في اقليم كوردستان ومحافظة نينوى ويشنون من هناك هجمات عبر الحدود على أراضي تركيا.

وعادة تطلق تركيا وصف ارهابيين على حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق جبلية في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى قضاء سنجار في نينوى مواقع له.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكوردستاني“، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.