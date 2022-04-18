سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا تشن عملية عسكرية "واسعة" ضد العمال الكوردستاني في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-18T04:47:06+0000
تركيا تشن عملية عسكرية "واسعة" ضد العمال الكوردستاني في العراق

شفق نيوز/ شنت تركيا عملية عسكرية جديدة عبر حدودها، باستخدام القوات الجوية والخاصة ضد مخابئ حزب العمال الكوردستاني المناوئ لانقرة في اقليم كوردستان العراق.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، أن "طيارينا نجحوا في ضرب أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بالمقرات التابعة للمنظمة الإرهابية".

وقال إن الحملة العسكرية، التي أطلق عليها اسم "Claw-Lock"، تستهدف مخابئ حزب العمال الكوردستاني في مناطق ميتينا والزاب وأفاسين باسيان.

وأضاف أن الجيش التركي تلقى دعماً من مروحيات أتاك وطائرات بدون طيار وطائرات مسيرة مسلحة، مؤكدا أن "مدفعيتنا أصابت الأهداف بدقة كاملة".

وتابع: "حتى الآن، تستمر عمليتنا بنجاح كما هو مخطط لها. وقد تم تحقيق الأهداف المحددة في المرحلة الأولى".

وغالباً ما يتحصن مسلحو "حزب العمال الكوردستاني" في اقليم كوردستان ومحافظة نينوى ويشنون من هناك هجمات عبر الحدود على أراضي تركيا.

وعادة تطلق تركيا وصف ارهابيين على حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق جبلية في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى قضاء سنجار في نينوى مواقع له.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكوردستاني“، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

related

قوات عراقية تتمركز في منطقة "استراتيجية" شمالي كوردستان

Date: 2021-08-04 13:15:25
قوات عراقية تتمركز في منطقة "استراتيجية" شمالي كوردستان

الكشف عن أسبابها.. وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة عسكرية في إقليم كوردستان

Date: 2021-05-02 19:34:33
الكشف عن أسبابها.. وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة عسكرية في إقليم كوردستان

حزب العمال يعلن مقتل أحد قادته خلال قصف تركي استهدف حرس الحدود العراقي

Date: 2020-08-13 13:32:08
حزب العمال يعلن مقتل أحد قادته خلال قصف تركي استهدف حرس الحدود العراقي

تركيا تعلن تدمير مواقع لحزب العمال داخل العراق

Date: 2019-07-17 17:03:49
تركيا تعلن تدمير مواقع لحزب العمال داخل العراق

مسؤول: PKK مسيطر على سنجار بالكامل ويمنع عودة 70 الف أسرة ايزيدية

Date: 2020-09-04 10:55:15
مسؤول: PKK مسيطر على سنجار بالكامل ويمنع عودة 70 الف أسرة ايزيدية

تركيا تطلق حملة عسكرية داخل اقليم كوردستان

Date: 2019-05-28 12:38:25
تركيا تطلق حملة عسكرية داخل اقليم كوردستان

بعد قصف بنجوين.. الدفاع التركية تعلن عن عملية "كبيرة" لقواتها في العراق

Date: 2021-08-24 09:31:02
بعد قصف بنجوين.. الدفاع التركية تعلن عن عملية "كبيرة" لقواتها في العراق

سلاح الجو التركي يقصف أهدافاً للعمال داخل العراق

Date: 2019-07-18 12:45:24
سلاح الجو التركي يقصف أهدافاً للعمال داخل العراق