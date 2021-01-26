تركيا ترسل مستشارين عسكريين إلى بغداد لدعم الجيش العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء إرسال 25 مستشارًا عسكريًا إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت الوزارة عبر تويتر، اليوم: "مستشارونا العسكريون ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق في إطار بعثة الناتو بالعراق".

وأضافت: "سيؤدي 25 عنصرًا أحدهم برتبة عميد مهامًا ضمن بعثة الناتو في العراق".

والأسبوع الماضي، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زيارة إلى العراق، أعلن فيها أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل، كانت مثمرة وناجحة، وأنه بحث معهم مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة.

وقال أكار: "بعد المحادثات المكثفة، لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول الكثير من الملفات، وهذا أمر يبعث السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول العديد من المسائل".