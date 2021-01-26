سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا ترسل مستشارين عسكريين إلى بغداد لدعم الجيش العراقي

Category: أمـن

Date: 2021-01-26T12:16:04+0000
تركيا ترسل مستشارين عسكريين إلى بغداد لدعم الجيش العراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء إرسال 25 مستشارًا عسكريًا إلى بغداد لدعم الجيش العراقي ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت الوزارة عبر تويتر، اليوم: "مستشارونا العسكريون ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق في إطار بعثة الناتو بالعراق".

وأضافت: "سيؤدي 25 عنصرًا أحدهم برتبة عميد مهامًا ضمن بعثة الناتو في العراق".

والأسبوع الماضي، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زيارة إلى العراق، أعلن فيها أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل، كانت مثمرة وناجحة، وأنه بحث معهم مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة.

وقال أكار: "بعد المحادثات المكثفة، لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول الكثير من الملفات، وهذا أمر يبعث السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول العديد من المسائل".

related

مخاوف "أمنية" تعرقل انشاء طريق يربط البصرة بتركيا

Date: 2019-07-28 08:37:34
مخاوف "أمنية" تعرقل انشاء طريق يربط البصرة بتركيا

اردوغان: عدد كبير من افراد اسرة البغدادي بقبضتنا وسنبقى في سوريا وشمال العراق

Date: 2019-11-19 11:38:21
اردوغان: عدد كبير من افراد اسرة البغدادي بقبضتنا وسنبقى في سوريا وشمال العراق

أردوغان يبرر للعمليات العسكرية التركية داخل العراق وسوريا

Date: 2019-10-11 20:31:48
أردوغان يبرر للعمليات العسكرية التركية داخل العراق وسوريا

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

Date: 2019-10-27 13:25:01
الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

اعتقال أمير داعش في تركيا بحوزته "مخططات خطيرة من سوريا والعراق"

Date: 2020-09-01 08:41:27
اعتقال أمير داعش في تركيا بحوزته "مخططات خطيرة من سوريا والعراق"

من بائع كتب لمسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل.. عرض اعترافات الداعشي "الأنصاري"

Date: 2019-10-13 12:16:36
من بائع كتب لمسؤول عن تخريج أكثر من ألفي مقاتل.. عرض اعترافات الداعشي "الأنصاري"

فرنسا تحمل تركيا المسؤولية في حال ظهور داعش مرة اخرى في سوريا والعراق

Date: 2019-10-18 16:38:10
فرنسا تحمل تركيا المسؤولية في حال ظهور داعش مرة اخرى في سوريا والعراق

العراق يسلم 188 طفلا تركيا خلفهم "داعش" إلى بلادهم

Date: 2019-05-29 11:21:03
العراق يسلم 188 طفلا تركيا خلفهم "داعش" إلى بلادهم