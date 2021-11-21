تركيا: "تحييد" أكثر من 800 "إرهابي" في العراق خلال 7 شهور

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "حرييت نيوز" التركية ان القوات التركية تمكنت من "تحييد 831 إرهابيا" فى عمليات عبر الحدود في شمال العراق وصولاً إلى إقليم كوردستان منذ نيسان/ابريل الماضي حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع التركية اشارتها ايضا الى ان الجنود الأتراك صادروا 1300 قطعة سلاح، ودمروا أكثر من 1400 كهف ومأوى بالإضافة إلى 1800 عبوة ناسفة خلال العمليات.

وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للاشارة الى ان المسلحين المعنيين اما استسلموا أو قتلوا أو تم اسرهم.

ونشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد جديدة للعمليات التركية الجارية في منطقتي متينا وأفاشين باسيان في العراق، وهي تظهر القوات التركية وهي تدخل الملاجئ التي يستخدمها المسلحون لتطهير المنطقة على الرغم من الظروف الأرضية الصعبة.

ونفذت تركيا منذ العام 2019 سلسلة من الهجمات ضد الجماعات المسلحة خاصة حزب العمال الكوردستاني المتمركز في شمال العراق، وبالتحديد في اقليم كوردستان، ومنذ العام 2016، اطلقت تركيا ايضا ثلاث عمليات لمكافحة الإرهاب عبر حدودها في شمال سوريا لمنع تشكيل ممر إرهابي وتمكين التوطين السلمي للسكان، وذلك تحت اسماء "درع الفرات" (2016) و"غصن الزيتون" (2018) و"ربيع السلام (2019).