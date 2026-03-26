تركيا تحذر رعاياها في العراق: تجنبوا بغداد والمطارات والتجمعات

شفق نيوز- بغداد

دعت السفارة التركية في بغداد، اليوم الخميس، مواطنيها في العراق إلى توخي أقصى درجات الحذر وتجنب أماكن التجمعات والمناطق الحساسة، في ظل تأثر الوضع الأمني بالتطورات الجارية في المنطقة.

وقالت السفارة في بيان موجّه إلى المواطنين الأتراك، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الأمني في العراق يتأثر بشكل مباشر بالتطورات في منطقتنا"، ناصحة بتجنب "الساحات المزدحمة وأماكن التجمعات والمستوطنات المدنية في جميع أنحاء البلاد".

وشمل التحذير المنطقة الخضراء في بغداد والمناطق المحيطة بها حيث تُقام المظاهرات، ومطاري بغداد وأربيل الدوليين ومحيطهما، والأماكن التي يرتادها مواطنو الدول الأخرى بكثرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة مع الأخذ في الاعتبار التدخلات الوقائية لأنظمة الدفاع الجوي.

كما دعت السفارة إلى توخي الحذر في المناطق السكنية في الموصل ومحيطها، والمناطق المحيطة بالبصرة وكركوك، والمناطق العسكرية في عموم العراق، ومرافق البنية التحتية الحيوية مثل حقول النفط.

وأشارت إلى أن المجال الجوي العراقي مغلق منذ 28 فبراير / شباط 2026، لافتة إلى أن الطريق البري بين تركيا والعراق لا يزال مفتوحاً، وأن معبر هابور / إبراهيم الخليل الحدودي مستمر في العمل، مع إمكانية العودة براً مع مراعاة الظروف المحلية والأمنية.

ونصحت السفارة مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق خلال هذه الفترة.