ترشيح مدير الأمن السيبراني العراقي لعضوية التحالف الدولي لمكافحة الاحتيال

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدير مديرية الأمن السيبراني في وزارة الداخلية العراقية، العميد حسن هادي لذيذ، يوم الأحد، ترشيحه لعضوية التحالف الدولي لمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والجرائم الإلكترونية.

وأكد العميد لذيذ في تدوينة على صفحته الشخصية في "فيسبوك" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "هذا التحالف، الذي بادرت الحكومة الصينية بتأسيسه كمنصة عالمية، يمثل حجر الزاوية في بناء منظومة أمنية دولية متكاملة لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة".

وأشار إلى أن "من أهداف هذا التحالف الاستراتيجية توحيد سياسات مكافحة الاحتيال عبر الحدود، مما يغلق الثغرات التي يستغلها المجرمون السيبرانيون للتنقل بين الأنظمة القانونية المختلفة، كما يوفر آلية سريعة لتبادل البيانات حول التهديدات الناشئة وأساليب الاحتيال الحديثة، مما يعزز القدرة على الاستجابة الاستباقية".

ومن أهمية هذا التحالف أيضاً وفقاً للعميد لذيذ، أنه "يركز على تدريب الكوادر الأمنية وتزويدها بأحدث التقنيات والأدوات اللازمة لتفكيك شبكات الاحتيال المعقدة، كما يساهم في تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية والمالية على مستوى العالم من خلال ملاحقة الجرائم المالية والاتصالاتية".

وأكد العميد لذيذ في الختام أن "هذا الترشيح ليس مجرد تقدير شخصي، بل هو اعتراف دولي بمكانة العراق وقدرته على المساهمة الفعالة في صياغة مستقبل الأمن الرقمي العالمي".