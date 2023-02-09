ترتدي زياً عسكرياً.. عصابة سطو مسلح تسرق مبالغ مالية ضخمة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، اليوم الخميس، بوقوع عملية سطو مسلح على أحد المنازل وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "4 عناصر مجهولي الهوية يرتدون زياً عسكرياً نفذوا عملية سطو مسلح في ساعة مبكرة من فجر اليوم على أحد المنازل بمنطقة حي الشهداء، وسط مدينة العمارة، مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الجناة قاموا بسرقة مبلغ 70 مليون دينار عراقي ومصوغات ذهبية تقدر بالملايين"، لافتا إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما تواصل الأجهزة الامنية التحقيق بالحادث لكشف الجناة".