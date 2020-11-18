تربوية تنهي حياتها ببغداد واختفاء امرأة بنية الإنتحار في الموصل

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاربعاء، بتسجيل حالة انتحار في العاصمة بغداد، واختفاء لامرأة بمحافظة نينوى تعاني من مشاكل عائلية وحالة نفسية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "معلمة متقاعدة تولد ١٩٥٩، انتحرت عن طريق شنق نفسها بواسطة حجاب (شال) داخل غرفتها ضمن منطقة الغزالية".

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، عن تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفها في بغداد بعد أن خطفها بدراجة نارية نوع "تكتك".

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات من احد المواطنين عن وجود حالة خطف لمواطنة في سدة الفضيلية ضمن محافظة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأضافت "بعد المتابعة والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهم الخاطف وتحرير المختطفة وبزمن قياسي خلال ثلاث ساعات في منطقة المشتل ببغداد والذي اعترف من خلال التحقيقات الاولية معه بقيامه بجريمته النكراء مستخدما" دراجته النارية (التكتك ) باختطاف المجنى عليها".

وأشارت الوكالة إلى "تسليم المتهم مع دراجته النارية الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

وإلى الموصل.. حيث أفاد مصدر امني، باختفاء امرأة من سكنة قرية الصلاحية الواقعة جنوب مدينة الموصل في ظروف مبهمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الامرأة قالت لذويها بأنها ستنتحر وهربت من المنزل الى جهة مجهولة".

ونقل المصدر عن ذوي الامرأة قولهم، إنهم "يتوقعون أنها قد القت نفسها في نهر دجلة، مما جعل مفارز الشرطة النهرية تستنفر جهودها للبحث عنها في مياه نهر دجلة، ولكن حتى الان لم تعثر على جثتها".

وقال شهود عيان من ذات القرية لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه المرأة المفقودة تعاني من مشاكل عائلية وحالة نفسية ايضاً".