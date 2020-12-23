ترامب يعفو عن حراس أمنيين امريكيين قتلوا 14 عراقياً ببغداد

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الغارديان" يوم الاربعاء ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أصدر عفوا عن أربعة من حراس الأمن من شركة "بلاك ووتر" ، الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة لقتلهم 14 مدنيا في بغداد عام 2007 ، وهي مجزرة أثارت ضجة دولية بشأن استخدام متعاقدين خاصين في مناطق الحرب.

وكان الأربعة - بول سلاو ، وإيفان ليبرتي ، وداستن هيرد ، ونيكولاس سلاتن - جزءًا من قافلة مدرعة فتحت النار بشكل عشوائي بالرشاشات وقاذفات القنابل على حشد من الأشخاص العزل في العاصمة العراقية. عُرفت بمجزرة "ساحة النسور" ، واعتبرت نقطة ضعف في الصراع في العراق.

وفي عام 2014 ، أُدين سلاو وليبرتي وهيرد بارتكاب 13 تهمة بالقتل العمد و 17 تهمة بمحاولة القتل العمد ، بينما أدين سلاتن ، قناص الفريق الذي كان أول من أطلق النار ، بجريمة قتل من الدرجة الأولى. سلاتن حكم عليه بالسجن المؤبد. حصل كل من سلو وليبرتي وهيرد على 30 عامًا.

ورفض قاضٍ فيدرالي المحاكمة الأولية – مما أثار غضبًا في العراق – لكن نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن ، وعد بمتابعة محاكمة جديدة ، بدعم من القضاة.

وفي الحكم ، قال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان: "الكم الهائل من الخسائر البشرية والمعاناة غير الضرورية المنسوبة إلى السلوك الإجرامي للمتهمين في 16 سبتمبر / أيلول 2007 ، مذهل".

بعد ورود أنباء العفو ليلة الثلاثاء ، قال بريان هيبرليغ ، محامي أحد المتهمين الأربعة الذين تم العفو عنهم في بلاك ووتر "بول سلو وزملاؤه لا يستحقون قضاء دقيقة واحدة في السجن. أنا سعيد بهذه الأخبار الرائعة "، وفقا للصحفية.