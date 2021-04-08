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تراجع نفوذ داعش بين نينوى وصلاح الدين وإحباط محاولة للسيطرة على "طريق استراتيجي"

Category: أمـن

Date: 2021-04-08T13:59:07+0000
تراجع نفوذ داعش بين نينوى وصلاح الدين وإحباط محاولة للسيطرة على "طريق استراتيجي"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم الخميس، تراجع وانحسار نفوذ عناصر داعش في اطراف ناحية "تلول الباج" التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين والحدودية مع نينوى.

وقال مدير ناحية تلول الباج حاتم طلك الشمري لوكالة شفق نيوز؛ ان "العمليات العسكرية والضربات الجوية خلال الفترات الماضية ابعدت عناصر داعش عن اطراف الناحية، واجبرتهم على الهروب الى مثلث جزيرة الثرثار الواقع بين نينوى والانبار وصلاح الدين والذي يشهد تواجدا لعناصر داعش".

وبين الشمري؛ ان "عناصر داعش كانت على بعد 300 متر من طريق الموصل – بغداد الستراتيجي وحاولت السيطرة على الطريق، إلا أن نداءاتنا للقوات الامنية أثمرت بإبعاد عناصر التنظيم وبقاء أعداد قليلة تتنقل بين الاماكن في حدود تلول الباج مع نينوى".

وحذر مدير ناحية تلول الباج؛ من "تربص عناصر داعش لاي ثغرة او تراخي امني للعودة مجددا لتهديد مناطق حيوية شمالي الشرقاط وناحية تلول الباج التي تعد خط الصد الأول في صلاح الدين مع تنظيم داعش".

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