تدمير 8 أوكار لوجستية لداعش في الانبار وبغداد

شفق نيوز/ دمرت القوات الامنية في بغداد والانبار، يوم الاحد، ثمانية اوكار لعناصر تنظيم داعش اتخذوها ملاذاً للاختباء وتأمين الدعم اللوجستي.

وقال مصدر امني في الانبار، لوكالة شفق نيوز، ان القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق صحراء اقضية القائم والرطبة وحديثة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بقيام بقايا عناصر تنظيم داعش بإنشاء خمسة مواقع ارتكاز سرية جديدة في تلك المناطق تستخدم في عمليات الاختفاء وخزن المواد الغذائية والاسلحة.

وبين ان الحملة اسفرت عن تدمير جميع الانفاق المستهدفة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الأمنية.

واشار الى ان القوات الامنية شددت خلال الفترة الحالية من اجراءاتها الامنية على المناطق الصحراوية فيما يقوم طيران القوة الجوية بعمليات استطلاع جوية لتلك المناطق بعد قصف مواقع ارتكاز عناصر تنظيم داعش.

من جانبها، اعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قوة من اللواء ٥٩ بالجيش العراقي وكتيبة استطلاع قيادة عمليات بغداد، نفذت واجباً لضرب معاقل الإرهاب وتجفيف منابعه في بساتين الطارمية شمالي بغداد.

واوضحت ان القوات عثرت على ثلاثة أوكار مركزية للإرهابيين تستخدم للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة.