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تدمير 6 اوكار ونفق لداعش جنوبي كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-09-22T13:38:24+0000
تدمير 6 اوكار ونفق لداعش جنوبي كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاربعاء، عن تدمير ستة اوكار ونفق لتنظيم داعش تحتوي متفجرات واحزمة ناسفة، بقصف جوي جنوبي محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناءً على المعلومات الاستخبارية من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تم قصف أهداف في وادي الشاي بالقرب من مقبرة تل حمه التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك".

وبينت ان "قوة من وكالة الاستخبارات مع القوة  الماسكة للأرض المتمثلة باللواء ٤٥ بالجيش العراقي، توجهت الى مكان القصف الجوي واثناء التفتيش، عثرت على ٦َ أوكار ونفق، وحزامين ناسفين، و٥ اسطوانات غاز، وعبوتين قمعيتين، ومواد غذائية واغطية وتجهيزات عسكرية ومدنية، وكتب دينية وسجلات وجهازي موبايل".

واشارت الخلية الى انه "تم تدمير الأوكار والحزامين الناسفين من قبل الجهد الهندسي".

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