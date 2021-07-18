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تدمير 4 اوكار وطائرة مسيرة لداعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-07-18T13:13:20+0000
تدمير 4 اوكار وطائرة مسيرة لداعش في كركوك

شفق نيوز/ تمكنت مفارز استخبارات وزارة الداخلية، يوم الاحد، من تدمير أربعة اوكار لتنظيم داعش تحوي مواداً متفجرة وطائرة مسيرة في كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان معلومات استخباراتية دقيقة قادت مفارز وكالة الاستخبارات وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، الى ضبط اربعة أوكار لـ"الإرهابيين" وموادا متفجرة تابعة لعناصر داعش في وادي ابو خناجر وقرية الرزم ووادي كرحة غازان في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.

وبينت ان الاوكار تحوي ملابس عسكرية واواني طبخ ومواد لوجستية وطائرة مسيرة، فضلا عن خمس عبوات ناسفة محلية الصنع واربعة صواريخ  قاذفة ضد الدروع.

واشارت الى انه تم التعامل مع المضبوطات اصوليا واتلافها من قبل مفرزة كتيبة هندسة الشرطة الاتحادية المرافقة للقوة.

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