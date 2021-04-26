تدمير 3 مضافات لداعش في الأنبار والقبض على 3 إرهابيين بالموصل

شفق نيوز / دمر طيران الجيش العراقي والحشد الشعبي، يوم الاثنين، ثلاث مضافات لتنظيم داعش الارهابي في الأنبار، فيما ألقت أجهزة الشرطة القبض على ثلاثة إرهابيين في مدينة الموصل.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية استخبارية نوعية وبتنسيق عالي مع أبطال طيران الجيش العراقي تم تدمير ثلاث مضافات لداعش في صحراء الانبار الغربية وبأنزال قوة محمولة جوآ من الحشد الشعبي".

وأضاف مصلح، أن "العملية تضمنت دهم وتفتيش مناطق (جنوب الرطبة وسد الحسينية والطريق الدولي دغيمه ووادي العجرمي)، إضافة إلى دهم وتفتيش 18 منطقة ما بين وديان وتلال تعتبر رخوة أمنيًا".

وأشار قائد العمليات إلى أن "القوة التي شاركت هي لواء 18 ولواء 13 وأمن الحشد في القاطع والاستخبارات وهندسة الميدان".

في السياق، ذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية".

وأضافت أن "الملقى القبض عليهم كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".