تدمير 3 اوكار ومقتل عناصر لداعش شمال شرقي ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر في الحشد الشعبي في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بتدمير 3 اوكار لداعش ومقتل عدد من عناصر التنظيم بضربات صاروخية في اطراف خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدفعية الحشد والمنظومة الصاروخية وجهت ضربات مكثفة لاوكار ومخابئ تابعة لتنظيم داعش في منطقة "نفط خانة"، اسفرت عن تدمير 3 اوكار وقتل عدد من عناصر التنظيم وتدمير دراجة نارية.

وبين ان خسائر داعش تم رصدها بالكاميرات بعيدة المدى، مؤكدا ان الضربات جاءت ردا على كمين لداعش استهدف دورية استطلاع تابعة للواء الاول للحشد الشعبي في منطقة "عين السمك" في نفط خانة والتي راح ضحيتها 5 عناصر من الحشد اغلبهم مسؤولون فنيون في اللواء.

وتعد مناطق "نفط خانة" من المعاقل الساخنة للتنظيمات المسلحة بسبب امتداداتها الشاسعة وصعوبة مسكها من قبل القطعات الامنية الى جانب موقعها الاستراتيجي بالقرب من الحدود الايرانية وسلسلة جبال حمرين.