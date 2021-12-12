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تدمير وكرين ودراجة نارية لداعش وضبط مضافات في كركوك وجبال حمرين

Category: أمـن

Date: 2021-12-12T12:45:06+0000
تدمير وكرين ودراجة نارية لداعش وضبط مضافات في كركوك وجبال حمرين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاحد، تدمير وكرين ودراجة نارية لتنظيم داعش في محافظة كركوك، في وقت عثر الحشد الشعبي فيه على مضافات للتنظيم في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طيران الجيش دمر دراجة نارية ووكرين لعصابات داعش الارهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

من جانبه قال اعلام الحشد الشعبي في بيان، إن "قوة من اللواء 23 بالحشد، عثرت على خمس مضافات لداعش الارهابي في جبال حمرين بديالى".

واوضح ان "المضافات احتوت على مواد لوجستية يستخدمها عناصر التنظيم في تحركاته في مناطق جبال حمرين".

وكانت قوة من قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي وقيادة عمليات ديالى في الجيش نفذت في وقت سابق من اليوم الأحد، عملية أمنية من ستة محاور في سلسلة جبال حمرين بديالى.

وانطلقت العملية من ستة محاور لمطاردة فلول الارهاب في سلسلة جبال حمرين ضمن المنطقة المحصورة بين طريق بغداد كركوك وقرة تبة.

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