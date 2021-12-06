تدمير وكرين لداعش واعتقال مطلوبين في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، تدمير وكرين لداعش في محافظتي كركوك وصلاح الدين واعتقال مطلوبين في البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طيران الجيش تمكن من تدمير وكر كبير لعناصر عصابات داعش الارهابية يحتوي أسلحة واعتدة ومعدات عسكرية وتجهيزات وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

وأضافت، أن "طيران الجيش واصل عملياته لاسناد القطعات الامنية، حيث تمكن من تدمير دراجه نارية ووكر تابع لعناصر عصابات داعش الإرهابية، خلال تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

وتابعت خلية الإعلام الأمني، أنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة البصرة، تستمر قيادة عمليات البصرة بواجباتها المكلف بها، حيث تمكنت من القاء القبض على اربعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت أسلحة مختلفة في قاطع المسؤولية، فيما تمكنت أيضاً من القاء القبض على متهم بحوزته كمية من الحبوب المخدرة داخل عجلته التي كان يستقلها ضمن قاطع المسؤولية".