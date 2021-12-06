سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تدمير وكرين لداعش واعتقال مطلوبين في ثلاث محافظات

Category: أمـن

Date: 2021-12-06T14:31:19+0000
تدمير وكرين لداعش واعتقال مطلوبين في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، تدمير وكرين لداعش في محافظتي كركوك وصلاح الدين واعتقال مطلوبين في البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طيران الجيش تمكن من تدمير وكر كبير لعناصر عصابات داعش الارهابية يحتوي أسلحة واعتدة ومعدات عسكرية وتجهيزات وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

وأضافت، أن "طيران الجيش واصل عملياته لاسناد القطعات الامنية، حيث تمكن من تدمير دراجه نارية ووكر تابع لعناصر عصابات داعش الإرهابية، خلال تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

وتابعت خلية الإعلام الأمني، أنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة البصرة، تستمر قيادة عمليات البصرة بواجباتها المكلف بها، حيث تمكنت من القاء القبض على اربعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت أسلحة مختلفة في قاطع المسؤولية، فيما تمكنت أيضاً من القاء القبض على متهم بحوزته كمية من الحبوب المخدرة داخل عجلته التي كان يستقلها ضمن قاطع المسؤولية".

related

الطيران الحربي ومدفعية الحشد يدمران مواقع لداعش في ديالى

Date: 2021-03-05 08:28:46
الطيران الحربي ومدفعية الحشد يدمران مواقع لداعش في ديالى

تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش غربي الأنبار

Date: 2021-03-07 15:10:35
تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش غربي الأنبار

إنطلاق عملية أمنية واسعة شمال شرق ديالى

Date: 2021-03-14 06:43:17
إنطلاق عملية أمنية واسعة شمال شرق ديالى

الحشد يعلن تدمير مضافات لـ"داعش" تضم أسلحة وعبوات معدة للتفجير في جرف النصر

Date: 2021-03-12 12:12:04
الحشد يعلن تدمير مضافات لـ"داعش" تضم أسلحة وعبوات معدة للتفجير في جرف النصر

هجوم "ارهابي" على الجيش العراقي جنوبي كركوك

Date: 2021-07-01 04:55:27
هجوم "ارهابي" على الجيش العراقي جنوبي كركوك

تدمير نحو 60 وكراً بـ133 ضربة جوية للتحالف في جبال قره جوغ

Date: 2021-03-20 20:35:53
تدمير نحو 60 وكراً بـ133 ضربة جوية للتحالف في جبال قره جوغ

تغييرات إدارية في قيادة طيران الجيش العراقي

Date: 2021-08-01 17:53:11
تغييرات إدارية في قيادة طيران الجيش العراقي

داعش يُحيي "مركز القيادة" بين ديالى وصلاح الدين ويعتمد حرب "المضافات الفارغة"

Date: 2021-04-13 10:53:44
داعش يُحيي "مركز القيادة" بين ديالى وصلاح الدين ويعتمد حرب "المضافات الفارغة"