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تدمير أوكار لداعش وضبط صواريخ وعبوات في سامراء وكركوك

Category: أمـن

Date: 2021-09-20T16:37:51+0000
تدمير أوكار لداعش وضبط صواريخ وعبوات في سامراء وكركوك

شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الاثنين، عن العثور على خمسة أوكار لعناصر داعش، وضبط عدد من الصواريخ والعبوات الناسفة، في عمليتين منفصلتين في سامراء وكركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، ومفرزة من الطائرات المسيرة، نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (حاوي العظيم) ضمن قاطع عمليات سامراء، وتم العثور على خمسة أوكار لعناصر داعش.

وبينت ان الأوكار تحتوي على 6 عبوات ناسفة مختلفة الانواع، و4 برادات صغيرة مختلفة، وكميات من العتاد.

واشارت الى انه في ذات السياق، قوة مشتركة من اللواء التاسع واللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التاسع، نفذت عملية تفتيش مناطق (الحوائج، ونويكيط، والسحيل، والفاخرة) بقضاء الحويجة في كركوك تم خلالها العثور على صاروخ كاتيوشا، و3 عبوات ناسفة مختلفة الانواع، وقنبرة هاون عيار 120 ملم.

واكدت الخلية انه تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.

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