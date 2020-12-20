تدمير أنفاق وإحباط تسلل لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية في محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، بتدمير أنفاق لداعش بغارات جوية في جبال مكحول في اطراف ناحية الزوية، وفيما اعلنت عن ضبط قرابة 40 صاروخ كاتيوشا، اشارت الى إحباط تسلل لداعش في اطراف قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين.

وقال مدير ناحية الزوية شمالي صلاح الدين محمد زيدان لوكالة شفق نيوز؛ إن "الطيران الحربي شن غارات مكثفة استهدفت اوكار وأنفاق لعناصر داعش في جبال مكحول ومنطقة المسحك أسفرت عن تدمير عدة أنفاق دون إحصاء الخسائر الدقيقة لعناصر التنظيم".

واضاف زيدان؛ ان "الضربات تمت بناءً على معلومات استخبارية رصدت تحركات لعناصر داعش في أطراف جبال مكحول".

من جانبه قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، خرجت قوة من قيادة عمليات ⁧ صلاح الدين⁩ وبإسناد مفرزة من سرية هندسة ميدان لتفتيش حاوي العظيم".

واضاف "أثناء التفتيش تم العثور على كدس للعتاد يحتوي على، 41 صاروخ كاتيوشا و 25 قنبرة هاون، و4 عبوات C4".

وفي قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين أفاد مصدر محلي باحباط تسلل لعناصر داعش في اطراف ناحية "السجلة" التابعة لقضاء الدجيل.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز" ان قوات امنية مشتركة من الشرطة والاجهزة الاستخبارية أحبطت محاولة لعناصر داعش بالتسلل الى اطراف السجلة وتم محاصرتهم في إحدى القرى الزراعية إلا أنهم تمكنوا من الفرار الى جهة مجهولة.

وتشهد محافظة صلاح الدين هجمات وحوادث امنية شبه يومية بسبب الفراغات الامنية والامتدادات الشاسعة للوحدات الإدارية والقصبات الزراعية التي تحوي اوكار وملاذات آمنة للعناصر المسلحة.

وفي ديالى شرعت قوات الحشد الشعبي، الأحد، بعملية تفتيش وتطهير بمنطقة نفط خانة شرقي محافظة ديالى.

وقال بيان لهيئة الحشد، ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللواء الأول في الحشد الشعبي، أطلق عملية تفتيش وتطهير لمنطقة نفط خانة في محافظة ديالى".

واضاف البيان، أن "العملية تهدف إلى ملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين".