تدمير نحو 60 وكراً بـ133 ضربة جوية للتحالف في جبال قره جوغ

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم السبت، عن تدمير أكثر من 60 وكراً بـ133 ضربة جوية للتحالف في جبال قره جوغ، كما أشارت إلى تدمير ثلاثة اوكار لـ"الإرهابيين"، وضبط مواد متفجرة شمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات التحالف الدولي نفذت سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة ايام الماضية في جبال ( قره جوغ ) ضمن قاطع عمليات نينوى, اسفرت عن تدمير 61 وكراً و 24 كهفاً، وقتل عدد من الارهابيين".

وأوضحت أن "تلك الضربات جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش ، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب".

وأشارت الخلية إلى أنها "ستنشر لاحقاً النتائج الكاملة للعملية، بعد القيام بعملية البحث والتفتيش في المناطق التي شملتها هذه الضربات".

وفي بيان ثان، قالت الخلية، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الاول باللواء الأول قوات خاصة ، تمكنت وخلال عملية امنية نفذتها في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية، من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين تحتوي مواد غذائية، حيث تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي".

ولفتت إلى "العثور على عبوة ناسفة، فضلا عن العثور على كيلو غرام من مادة نترات الامونيا و ٣ كيلو غرام من عجينة C4 و٣ كيلو غرام من مادة الكبريت".