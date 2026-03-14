تدمير منظومة اتصالات فضائية بالهجوم المستهدف للسفارة الأميركية في بغداد

كشف مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، عن تدمير منظومة للاتصالات الفضائية جراء الهجوم الذي استهدف مقر سفارة الولايات المتحدة في العاصمة بغداد، وذلك في ظل وتيرة متسارعة من التصعيد الميداني الذي يشهده العراق والمنطقة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المنظومة المتضررة كانت مخصصة لتأمين وتبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية للكوادر الدبلوماسية والموظفين داخل المجمع.

وبحسب المصدر، فإن منظومة الدفاع الجوي الأميركية (C-RAM) لم تتمكن من اعتراض الطائرة المسيّرة "مجهولة الهوية" التي نفذت الهجوم، رغم قربها من موقع الاستهداف، مما أدى إلى إصابة المنظومة الفضائية بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بنشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان من داخل المجمع إثر ضربة صاروخية، مؤكدة نقلاً عن مصادر أمنية أن أحد الصواريخ أصاب "مهبط المروحيات" داخل السفارة بشكل مباشر، مما خلف أضراراً مادية في الموقع.