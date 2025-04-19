تدمير مضافات لداعش بعملية أمنية في صلاح الدين

شفق نيوز / أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم السبت، بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت من تدمير عدد من مضافات تنظيم داعش الارهابي في جزيرة "البو مرصوص"، بغطاء جوي من مروحيات طيران الجيش.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الوحدة التكتيكية الخاصة التابعة لقيادة شرطة محافظة صلاح الدين، نفذت واجباً أمنياً مشتركاً بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، استهدف مناطق في جزرة البو مرصوص الواقعة ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف: "شهدت العملية مشاركة الجهد الهندسي في تجريف الجزر ضمن المنطقة، إلى جانب تخصيص زوارق النجدة النهرية التابعة لقيادة شرطة المحافظة، بهدف إسناد القطعات المنفذة وتسهيل عبور ونقل القوات الأمنية عبر نهر دجلة".

واشار المصدر الى أن "العملية جاءت بعد المعلومات الاستخبارية الميدانية لجمع معلومات دقيقة عن تحركات العدو قبل بدء التنفيذ، بالإضافة إلى استصحاب الكاميرات الحرارية المتنقلة لتعزيز المراقبة".

وأكد أن "هذه العملية جاءت لمنع أي نشاط لعاصابات داعش الإرهابي وتم تدمير أكثر من أربعة مضافات للتنظيم ومخابئ، وشاركت في العملية قوة من هيئة الحشد الشعبي، بإسناد جوي من طيران الجيش الذي تولى مهام الرصد والمعالجة والتفتيش".