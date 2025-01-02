تدمير عجلة ومضافات لداعش بضربة جوية عراقية في طوزخورماتو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، بتدمير عجلة ومضافات تابعة لتنظيم داعش بأطراف قضاء طوزخورماتو بقصف جوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطيران الحربي العراقي، دمر سيارة نوع تويوتا في وادي المحاسن ومنطقة حليوه في أطراف قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، فضلا عن تدمير مضافات تابعة لتنظيم داعش".

وأضاف المصدر، أن "الضربة الجوية نفذت بعد معلومات استخبارية دقيقة".

وكانت المقاتلات الحربية العراقية استهدفت، في وقت سابق، مفرزة لتنظيم داعش شرق مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية وجهت القوة الجوية العراقية ضربة استهدفت بها مفرزة لداعش الارهابي بمنطقة "الزركة" ضمن قاطع صلاح الدين.