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تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش غربي الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-03-07T15:10:35+0000
تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش غربي الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأحد، عن مداهمة وتدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش في جزيرة راوه غربي محافظة الانبار، كانت تستخدم كمحطة استراحة للعناصر القادمين من سوريا إلى العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المضافات التي تم تدميرها كانت عبارة عن بيوت طينية، وكان التنظيم يستخدمها لاستراحة عناصره القادمين عبر الحدود،  فضلا عن استخدامها كمخازن للمواد اللوجستية لدعم الإرهابيين".

وأكدت أنه "تم تدمير المضافات بصورة كاملة من قبل مفارز هندسة الفرقة السابعة التابعة لقوات الجيش العراقي".

وأشارت المديرية إلى أن "العملية نفذت بالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، وشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، وقوة من الفوج الثالث، لواء المشاة الثامن".

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