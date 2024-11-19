تدخل أمني ينهي نزاع المثنى باعتقال 58 شخصاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، صباح اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على النزاع العشائري الذي اندلع فجراً في منطقة الكرامة بمحافظة المثنى، جنوبي العراق.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية نجحت في فض النزاع واعتقال 58 شخصاً من المتسببين فيه، بالإضافة إلى ضبط خمس عجلات كانت بحوزتهم.

وأشار إلى أن عملية البحث ما تزال مستمرة للقبض على آخرين فروا من موقع الحادث.

وشهدت محافظتا ذي قار والمثنى جنوبي العراق، فجر اليوم الثلاثاء، نزاعين عشائريين، الأول في ناحية العكيكة جنوبي الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، والثاني بين عشيرتي الصفران والبركات شمال شرق السماوة (مركز محافظة المثنى)، وأسفر النزاع الأخير عن مقتل عنصر أمني أثناء فض الاشتباك، مع استمرار التوتر حتى الآن وصعوبة السيطرة عليه.