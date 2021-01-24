إتخاذ إجراءات أمنية مشددة في الطرق المؤدية لمطار بغداد بعد ورود معلومات عن هجمات

شفق نيوز/ فرضت القوات الأمنية منذ صباح اليوم الاحد إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التفتيش في الطرق المؤدية الى مطار بغداد الدولي بعد ورود معلومات إستخبارية تفيد بوجود نية بتعرض العاصمة العراقية الى هجمات جديدة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن القوات الامنية اتخذت اجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الاعتيادية، والخاصة الـ VIP في الطرق المؤدية الى مطار بغداد الدولي تحسبا من وقوع اي طارئ.

واشار الى تفتيش العجلات والاشخاص الداخلين عبر الممر الخاص باسلوب التفتيش اليدوي والـk9 ، مبينا ان هذا الممر سابقا يتم التفتيش فيه فقط عن طريق الK9 .

ووفقا للمصدر فإنه بعد ورود المعلومات بنية استهداف العاصمة تم تشديد الاجراءات حتى اشعار اخر.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد يوم السبت باحباط القوات الامريكية هجوما صاروخيا على مطار بغداد الدولي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن محيط مطار بغداد تعرض الى استهداف بصواريخ كاتيوشا الا ان ومنظومة C-RM ابعدتها عن محيط القاعدة العسكرية الامريكية "فكتوري".

واشار المصدر الى ضرر عدد من المنازل القريبة من المطار بشظايا المنظومة، مشيرا الى ان مكان اطلاق الصواريخ كان من حي الجهاد في بغداد.

وهذا أول هجوم يستهدف القوات الامريكية منذ تولي جو بادين منصب رئاسة الولايات المتحدة يوم الاربعاء الماضي.

وتتعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بين الحين والاخر الى هجمات صاروخية ازدادت وتيرتها بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي" المهندس ورفقائهما بضربة جوية امريكية مطلع العام الماضي.

يشار الى ان قرابة 150 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح يوم الخميس عندما فجر انتحاريان سترتيهما الناسفتين وسط جموع من الكسبة والمتبضعين في سوق باب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد.