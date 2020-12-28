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تحليق مكثف للطيران الحربي غربي الانبار والقيادات تجهل الأسباب

Category: أمـن

Date: 2020-12-28T07:08:02+0000
تحليق مكثف للطيران الحربي غربي الانبار والقيادات تجهل الأسباب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بتحليق مكثف للطيران الحربي في سماء قضاء حديثة غربي قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المناطق الغربية في الانبار وخاصة قضاء حديثة، شهدت تحليقا مكثفا للطائرات الحربية".

وأضاف، أن “تحليق الطائرات عادة يتركز على المناطق القريبة من الشريط الحدودي او القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية، وليس على قضاء حديثة".

من جانبها، اكدت قيادات أمنية وإدارية في قضاء حديثة لوكالة شفق نيوز، "عدم امتلاكها اية معلومات عن الأسباب والدوافع من وراء عمليات تحليق الطائرات هذه".

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