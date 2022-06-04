تحقيقات تسريب الاسئلة.. الامن الوطني: اعتراف 3 موظفين في التربية بالمسؤولية عن الجريمة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، اعتقال ثلاثة موظفين بوزارة التربية اعترفوا بتسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، فيما تم اعتقال مروجين للأسئلة المسربة في مواقع التواصل في إطار عمليات التحقيق التي يجريها حالياً.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، شرع جهاز الأمن الوطني بإجراء تحقيق شامل بخصوص تسريب الأسئلة الوزارية بالتعاون مع وزارة التربية والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية وبإشراف من الجهات القضائية المختصة".

وأضاف الجهاز أن "بعد سلسلة إجراءات تضمنت الكشف الموقعي ورفع البصمات والتحقيق مع الموظفين المعنيين باستلام وتوزيع الأسئلة لكشف الملابسات التي رافقت إجراء الامتحانات. توصلت التحقيقات إلى إدانة (3) موظفين في وزارة التربية، هم المسؤولون المباشرون عن تسريب الأسئلة فضلاً عن الاشتباه بـ(2) آخرين مازال التحقيق جار معهما".

وتابع البيان أن "في جهد موازٍ ألقى جهازنا القبض على عدد من المروجين على منصات التواصل الإجتماعي ممن ساهموا بنشر وبيع تلك الأسئلة".

وكانت وزارة التربية أعلنت ، أمس الجمعة، أن موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية خرج عن مسؤوليتها وتحول الى جهات أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني.

وكانت وزارة التربية أعلنت استئناف امتحانات طلبة الثالث المتوسط، وحددت يوم الأحد الموافق 12 حزيران موعداً لانطلاقها.

وتنتظر لجنة التربية النيابية ما سيكشفه وزير التربية علي حميد الدليمي خلال استضافته المقبلة في مجلس النواب للوقوف على مجمل الأسباب التي أدت إلى تسريب الاسئلة الامتحانية، وتحديد المتورطين فعليا بذلك.

وأعلنت وزارة التربية العراقية، أول أمس الخميس، تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط، بعد تسريب اسئلة مادة الرياضيات.

وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.