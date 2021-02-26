تحطم عجلة ودراجة بانفجار عبوة ناسفة شمالي ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة أحد المدنيين شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت فجر اليوم على عجلة لمواطن كانت مركونة بالقرب من احد التقاطعات في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار".

وبين أن "الانفجار خلف اضراراً كبيرة في العجلة، ودراجة نارية كانت بقربها"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته".

يشار إلى أن محافظة ذي قار تشهد اضطراباً أمنياً في الأونة الأخيرة على خلفية التظاهرات التي تجددت منذ عدة أسابيع احتجاجاً على الحكومة المحلية، حيث يتم استهداف الناشطين والمتظاهرين بتفجيرات وهجمات مسلحة.