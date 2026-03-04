تحطم طائرة مسيرة أميركية في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بتحطم طائرة مسيّرة أميركية في منطقة العلم شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة تعود إلى الولايات المتحدة تحطمت في أطراف منطقة العلم شمالي المحافظة".

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

وبحسب الصور التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز من موقع الحادث، يظهر أن الطائرة من الطرازات العسكرية الكبيرة المستخدمة في مهام الاستطلاع والهجوم، ويرجح أن تكون من نوع MQ-9 Reaper الأميركية التي تنتجها شركة General Atomics.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه سماء العراق توتراً عسكرياً متصاعداً، على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة.

ولم ترد حتى الآن معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث.