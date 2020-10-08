سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

"تحصينات وافخاخ" بين محافظتين عراقيتين لمنع الهجمات الارهابية

Category: أمـن

Date: 2020-10-08T07:56:30+0000
"تحصينات وافخاخ" بين محافظتين عراقيتين لمنع الهجمات الارهابية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بتنفيذ خطة تحصينية شاملة لتأمين حدود المحافظة مع صلاح الدين شملت "افخاخ ومصائد" لمنع تسلل مسلحي تنظيم "داعش" والحد من الهجمات والتعرضات "الارهابية".

وقال القيادي في الحشد العشائري ورئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد ابراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الجيش حصنت السواتر الحدودية من جهة حدود ناحية العظيم مع صلاح الدين الى جانب كمائن ومصائد لمنع أي هجمات ارهابية تهدد قرى ناحية العظيم".

وأكد ضيفان، "عدم تسجيل أي تعرض او هجوم ارهابي لداعش بعد التحصينات الامنية الأخيرة"، موضحاً أن "جميع القرى الحدودية تحت اهبة الاستنفار واليقظة تحسباً لأي طارئ أمني".

بدوره كشف مصدر أمني في الجيش العراقي، لم يذكر اسمه بسبب حظر التصريحات الاعلامية لقوات الامن، عن "نصب عبوات والغام في الطرق التي تسلكها عناصر داعش وتنفذ خلالها الهجمات والتعرضات الارهابية".

ولفت المصدر لوكالة شفق نيوز، إلى "وجود مساعٍ امنية لاصطياد عناصر داعش  عبر الغام تزرع على  ضفاف نهر العظيم الفاصل بين ديالى وصلاح الدين وهو الممر الوحيد لعبور الارهابيين نحو ديالى".

إلى ذلك، طالب احد وجهاء العظيم، هاشم العبيدي، القوات الامنية في صلاح الدين "بمسك وتطهير 16 قرية خالية من السكان تحولت الى ملاذات لداعش ومنطلقات لهجمات ارهابية تستهدف قرة ناحية العظيم الحدودية مع صلاح الدين".

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "مسك القواطع والقرى الشاغرة من قبل عمليات صلاح الدين هو نهاية للتهديات والهجمات التي تتعرض لها مناطق شمالي ديالى الممتدة من حاوي العظيم وصولاً الى مناطق نجانة الحدودية مع صلاح الدين شمالاً". 

وتعد ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)، من المناطق الساخنة أمنياً وتشهد تعرضات مستمرة من حدود منطقة "مطيبيجة"  الحدودية بين ديالى وصلاح الدين والتي تعتبر اكبر معاقل داعش والقاعدة سابقاً.

related

هجوم ثان خلال ساعات.. داعش يمطر قرية عراقية بقذائف الهاون

Date: 2020-10-05 16:20:41
هجوم ثان خلال ساعات.. داعش يمطر قرية عراقية بقذائف الهاون

داعش يعود لـ"مصائد الموت" بتنفيذ الهجمات في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-07-19 14:40:08
داعش يعود لـ"مصائد الموت" بتنفيذ الهجمات في محافظتين عراقيتين

"أعوان القاعدة" يعرقلون عودة النازحين لمعقل التنظيم بالعراق

Date: 2020-08-21 10:22:26
"أعوان القاعدة" يعرقلون عودة النازحين لمعقل التنظيم بالعراق

مطالب باستقدام قوات من بغداد لحفظ الامن في بلدة "ملتهبة" بديالى

Date: 2020-08-01 09:42:19
مطالب باستقدام قوات من بغداد لحفظ الامن في بلدة "ملتهبة" بديالى

انفجار يصيب امرأتين ورجل في ديالى

Date: 2020-08-26 07:32:16
انفجار يصيب امرأتين ورجل في ديالى

تحذير.. عين داعش على "خاصرة بغداد" غير المأهولة

Date: 2020-08-13 09:33:17
تحذير.. عين داعش على "خاصرة بغداد" غير المأهولة

انفجار في ديالى يصيب اثنين من عناصر الحشد العشائري

Date: 2020-05-27 18:32:58
انفجار في ديالى يصيب اثنين من عناصر الحشد العشائري

القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)

Date: 2020-02-23 20:08:32
القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)