"تحصنوا في بيوت مهجورة".. اشتباك مسلح مع تجار مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بأن قوة امنية تمكنت من اعتقال 4 تجار مخدرات بعد اشتباك مسلح معها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة للأمن الوطني دخلت باشتباك مسلح مع أربعة تجار مخدرات، في منطقة البريد وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأصيب خلال الاشتباك ضابط برتبة نقيب".

وبين المصدر، ان " تعزيزات عسكرية وصلت لاحقا لمنطقة الحادث، وتمكنت من انهاء الاشتباك بسرعة كبيرة واقتحام المكان الذي كان يتحصن فيه تجار المخدرات وهو عبارة عن بيوت مهجورة، حيث تم اعتقالهم جميعا وبحوزتهم اسلحة متنوعة ورمان هجومي وكمية من المخدرات كانوا يسعون لتوزيعها".