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تحسبا من إسرائيل .. فصائل شيعية تعيد إنتشارها غربي العراق على الحدود السورية

Category: أمـن

Date: 2021-01-14T07:52:57+0000
تحسبا من إسرائيل .. فصائل شيعية تعيد إنتشارها غربي العراق على الحدود السورية

شفق نيوز/ كشف ضابط رفيع بقيادة قوات حرس العراقية يوم الخميس عن تحركات واسعة لفصائل شيعية مسلحة على الحدود مع سورية ضمن محور الانبار ـ البو كمال السورية منذ ليلة أمس.

يأتي هذا في وقت شنّت فيه طائرات حربية إسرائيلية ليل الثلاثاء-الأربعاء أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال وسقط على اثرها العشرات من العسكريين السوريين، وفصائل متحالفة مع نظام الاسد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي عدة فصائل تتمركز على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا أعادت انتشارها داخل الأراضي العراقية بنحو 10 كم عن مواقعها السابقة تحسبا من ضربات جوية تستهدفها داخل الشريط الحدودي السوري العراقي، لافتا الى أن التحرك الأخير لتلك الفصائل يجري بالتنسيق مع القوات العراقية وقيادة عمليات غرب الانبار للحشد الشعبي.

ونفى المصدر بالوقت ذاته وصول جثامين مقاتلين عراقيين قتلوا في الغارات الإسرائيلية الاخيرة، عبر منفذ القائم البري بين البلدين خلال الساعات الماضية، لكنه أقر بوجود تحرك واسع للفصائل على الشريط الحدودي بعد الغارات الإسرائيلية أنشأت بموجبه عدة فصائل مقرات لها داخل العراق ضمن مسعى لمنع قصف الطيران الإسرائيلي لها في حال دخولها الأراضي العراقية لاعتبارات تتعلق بالجانب الأميركي الذي يسيطر على الأجواء العراقية الغربية وردود الفعل التي قد تنجم عن أي قصف داخل الحرم الحدودي العراقي

وتابع المصدر أن أبرز تلك الفصائل "كتائب حزب الله"، و"سيد الشهداء" إضافة إلى فصيل آخر غير معروف.

وكثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية تابعة للنظام السوري وأخرى لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، تزامناً مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا" ومنع نقل أسلحة إلى حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي الذي نادراً ما يعلق على الضربات الجوية التي تنفذها قواته، في تقرير نشره قبل أسبوعين، إنه استهدف نحو 50 هدفاً في سوريا خلال عام 2020، من دون أن يقدّم تفاصيل عن الأهداف التي قصفت.

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