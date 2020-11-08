تحسباً من "خيلانية" جديدة.. عمليات أمنية لمسك معاقل "داعش" في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الاحد، باستكمال عمليات تطهير عدة قرى شمالي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة، لمنع وقوع مجازر "ارهابية" جديدة مماثلة لحادثة الخيلانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "وبعد الحادث الارهابي الذي شهدته قرية الخيلانية، تم الايعاز الى قيادة فرقة المشاة الخامسة من قبل رئيس اركان الجيش وقيادة العمليات المشتركة وقائد القوات البرية بإعادة انفتاح القطعات ومسك المنطقة بقوة".

وأكد المصدر، "مسك مناطق الخيلانية واطرافها بقوة كافية من الجيش والحشد الشعبي وبمشاركة فاعلة للجهد الهندسي الى جانب تطهير الطرق والبيوت المفخخة وجميع المبازل في المناطق المهجورة سكانياً"، مشيراً الى "عدم وجود للمجاميع الارهابية في المناطق التي تم تطهيرها والتي كانت منطلقاً لتنفيذ مأربهم وتحقيق اهدافهم الاجرامية".

وأضاف المصدر، أن "خططاً امنية مشتركة وضعت بين قوات الامن والحشد لمسك قواطع شمالي المقدادية واجتثاث جميع البؤر الارهابية ما يمثل رسالة اطمئنان لسكان شمالي المقدادية بعدم قدرة فلول داعش على العودة مجدداً".

وأودى حادث "ارهابي" في 28 تشرين الاول الماضي، بحياة خمسة من أفراد قبيلة عراقية واحدة، بينهم شيخ القبيلة، على يد تنظيم "داعش" في المقدادية بديالى.

وتعد مناطق "شمالي المقدادية"، (45 كم شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى)، من اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعته الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيراً منها الى ملاذات واوكار امنية لعناصر تنظيم داعش.